Формула 1: Baku City Circuit вновь установило "Зеленый пост" на 19-м повороте трека

Baku City Circuit (Бакинское городское кольцо - БГК) вновь установило "Зеленый пост" на 19-м повороте трека Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Baku City Circuit (Бакинское городское кольцо - БГК) вновь установило "Зеленый пост" на 19-м повороте трека Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Об этом Report сообщили в пресс-службе БГК.

Было отмечено, что этот шаг был предпринят в соответствии с неизменным обязательством по защите окружающей среды.

Целью проекта, запущенного в прошлом году, является повышение глобальной осведомленности о защите окружающей благодаря большой популярности автоспорта.

"Зеленый пост" выступает символом нашей приверженности обеспечению более зеленого, экологически чистого будущего для автоспорта. Маршалы на этом посту обеспечены специально разработанной зеленой униформой, полностью изготовленной из переработанных материалов. Кроме того, все оборудование, используемое на посту, соответствует строгим экологическим стандартам, минимизирует использование пластика и отдает предпочтение экологически чистым альтернативам", - указали в БГК.

Через эту инициативу Baku City Circuit демонстрирует важную роль автоспорта в продвижении экологической ответственности, выступая с успешным проектом в рамках деятельности Формулы 1 по Окружающей среде, Социальным вопросам и Управлению (ESG).

С 2019 года F1 реализует стратегию устойчивого развития с целью достижения Net Zero Carbon к 2030 году, создания инноваций в каждом городе, где проводятся гонки, и сделать спорт инклюзивным.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится сегодня.