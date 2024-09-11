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FIA: на трассе в Баку будут две зоны DRS

FIA: на трассе в Баку будут две зоны DRS В FIA в преддверии «Гран-при Азербайджана» гонок «Формулы-1» рассказали об изменениях на трассе в Баку и подтвердили расположение двух зон DRS.
Формула 1
11 сентября 2024 г. 18:49
FIA: на трассе в Баку будут две зоны DRS

В FIA в преддверии Гран-при Азербайджана гонок "Формулы-1" рассказали об изменениях на трассе в Баку и подтвердили расположение двух зон DRS.

Как сообщает Report со ссылкой на F1news, по сравнению с прошлым годом на многих участках трассы перестроены стены: в зоне вылета первого поворота, на участке между третьим и четвертым поворотами с правой стороны, между двенадцатым и тринадцатым поворотами с правой стороны, в пятнадцатом повороте справа.

На выходе из двенадцатого поворота линия, обозначающая границы трассы, нанесена ближе к стене.

На новые заменены стены в зонах вылета шестнадцатого поворота, на участке между восемнадцатым и девятнадцатым, а также на прямой между шестым и седьмым поворотами с левой стороны, и между девятнадцатым и двадцатым поворотами с левой стороны.

Заменены небольшие участки асфальта на выезде с пит-лейн, между вторым и третьим поворотами, а также между седьмым и восьмым поворотами.

В Баку остались две зоны DRS, но по сравнению с прошлым годом протяженность второй стала на 100 метров длиннее. Точка замера интервала между машинами перед первой зоной DRS совпадает со второй линией автомобиля безопасности, а использовать систему можно через 54 метра после второго поворота.

Точка замера второй зоны DRS находится на апексе 20 поворота, а активировать систему можно через 347 метров после поворота.

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