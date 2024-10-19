О нас

Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США Формулы 1

Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США Формулы 1 Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.
Формула 1
19 октября 2024 г. 23:06
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США Формулы 1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.

Как передает Report, соревнования проходят на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Второе место занял испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс, замкнул тройку британский пилот "Мерседеса" Ландо Норрис.

Отметим, что победитель спринтерской гонки получает восемь очков в общий зачет чемпионата мира. Всего очки зарабатывают восемь лучших пилотов.

В общем зачете чемпионата мира первое место занимает Ферстаппен (339 очков), вторым идет Норрис (285), третьим - монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (250).

В воскресенье состоятся квалификация и основная гонка Гран-при США Формулы 1.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ferstappen ABŞ Qran-prisinin sprint yarışında qalib gəlib

Другие новости из категории

Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту на Гран-при США
Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту на Гран-при США
19 октября 2024 г. 03:37
Норрис выиграл Гран-при Сингапура Формулы 1
Норрис выиграл Гран-при Сингапура Формулы 1
22 сентября 2024 г. 17:58
Норрис стал победителем квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1
Норрис стал победителем квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1
21 сентября 2024 г. 18:54
Глава McLaren: На Гран-при Азербайджана у нас не было преимущества перед соперниками
Глава McLaren: На Гран-при Азербайджана у нас не было преимущества перед соперниками
17 сентября 2024 г. 11:23
Интересная статистика бакинского этапа F1
Интересная статистика бакинского этапа F1
16 сентября 2024 г. 17:45
Шарль Леклер: Оскар Пиастри одержал заслуженную победу на Гран-при Азербайджана
Шарль Леклер: Оскар Пиастри одержал заслуженную победу на Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 18:29
McLaren стал лидером в Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана
McLaren стал лидером в Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 17:44
Оскар Пиастри: Гран-при Азербайджана стал одним из лучших этапов Формулы 1 в моей карьере
Оскар Пиастри: Гран-при Азербайджана стал одним из лучших этапов Формулы 1 в моей карьере
15 сентября 2024 г. 17:26
Члены семей шехидов и гази посмотрели основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1 с трибун
ФотоЧлены семей шехидов и гази посмотрели основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1 с трибун
15 сентября 2024 г. 17:23
Состоялась церемония награждения победителя Гран-при Азербайджана Формулы 1
ФотоСостоялась церемония награждения победителя Гран-при Азербайджана Формулы 1
15 сентября 2024 г. 17:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi