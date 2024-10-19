Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США Формулы 1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.

Как передает Report, соревнования проходят на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Второе место занял испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс, замкнул тройку британский пилот "Мерседеса" Ландо Норрис.

Отметим, что победитель спринтерской гонки получает восемь очков в общий зачет чемпионата мира. Всего очки зарабатывают восемь лучших пилотов.

В общем зачете чемпионата мира первое место занимает Ферстаппен (339 очков), вторым идет Норрис (285), третьим - монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (250).

В воскресенье состоятся квалификация и основная гонка Гран-при США Формулы 1.