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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Катара Формулы 1

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Катара Формулы 1 Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Катара.
Формула 1
30 ноября 2024 г. 23:21
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Катара Формулы 1

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Катара.

Как передает Report, соревнования проходят в Лусаиле.

Второе место занял британец Джордж Расселл из "Мерседеса", третьим стал его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за "Макларен".

Отметим, что основная гонка Гран-при Катара пройдет 1 декабря. Победителем личного зачета досрочно стал Ферстаппен, ставший чемпионом мира в четвертый раз подряд по итогам 22-го этапа в Лас-Вегасе.

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Версия на азербайджанском языке Ferstappen “Formula 1” üzrə Qətər Qran-prisinin sıralama turunda qalib gəlib

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