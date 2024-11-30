Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Катара Формулы 1

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Катара.

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Катара.

Как передает Report, соревнования проходят в Лусаиле.

Второе место занял британец Джордж Расселл из "Мерседеса", третьим стал его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за "Макларен".

Отметим, что основная гонка Гран-при Катара пройдет 1 декабря. Победителем личного зачета досрочно стал Ферстаппен, ставший чемпионом мира в четвертый раз подряд по итогам 22-го этапа в Лас-Вегасе.