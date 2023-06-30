Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австрии.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австрии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари", третьим стал его партнер по команде испанец Карлос Сайнс.

Гран-при Австрии станет вторым этапом в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка. Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть. Квалификация к спринту начнется в субботу в 14:00 по бакинскому времени, сама спринтерская гонка пройдет в тот же день в 18:30 по бакинскому времени. По итогам спринта очки получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым - один. Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 по бакинскому времени.