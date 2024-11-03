Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, стартовав с 17-й позиции

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Бразилии.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 - Гран-при Бразилии.

Как передает Report , соревнования проходили в Сан-Паулу.

Второе место занял француз Эстебан Окон, выступающий за "Альпин". Тройку лидеров замкнул его соотечественник и партнер по команде Пьер Гасли.

Ферстаппен прервал серию из 10 гонок без побед. В последний раз лидер общего зачета побеждал на Гран-при Испании в июне. Представитель Нидерландов начал гонку в Бразилии с 17-й стартовой позиции.

В квалификации Ферстаппен финишировал 12-м, однако получил пять позиций штрафа из-за замены силовой установки.