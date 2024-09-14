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Ферстаппен: Вторая тренировка в пятницу была сложной

Ферстаппен: Вторая тренировка в пятницу была сложной Вторая свободная практика на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в пятницу была сложной для пилота Red Bull Макса Ферстаппена, но он настроен позитивно.
Формула 1
14 сентября 2024 г. 11:44
Ферстаппен: Вторая тренировка в пятницу была сложной

Вторая свободная практика на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в пятницу была сложной для пилота Red Bull Макса Ферстаппена, но он настроен позитивно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на F1news.

Комментируя результаты первого дня Гран-при Азербайджана "Формулы 1", Ферстаппен рассказал о проблемах с видимостью из-за солнечных бликов.

"В целом, хороший день. Мы многому научились, осталось внести коррективы, но я думаю, что в этот уик-энд мы в лучшей форме, что позитивно. Вторая тренировка прошла немного сложнее, возникли проблемы с видимостью – когда солнце садится между зданиями, появляются блики. Трасса довольно скользкая, с обилием 90-градусных поворотов, так что баланс еще предстоит уточнить, но мы движемся в верном направлении", - сказал пилот.

Отметим, что сегодня в "Формуле 1" пройдут третья свободная практика и квалификация. Гонка в Баку завершится 15 сентября. В первый день состоялись две тестовые сессии.

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Версия на азербайджанском языке Ferstappen Azərbaycan Qran-prisində ikinci sərbəst yürüşün onun üçün çətin keçdiyini bildirib

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