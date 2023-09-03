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Ферстаппен установил рекорд "Формулы-1" по количеству побед подряд

Ферстаппен установил рекорд "Формулы-1" по количеству побед подряд Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии.
Формула 1
3 сентября 2023 г. 18:44
Ферстаппен установил рекорд Формулы-1 по количеству побед подряд

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии.

Как передает Report, соревнования проходили на автодроме в Монце.

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, тройку лучших замкнул испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари".

Ферстаппен одержал 10-ю победу подряд и установил рекорд "Формулы-1" по этому показателю. Прежним рекордсменом был немец Себастьян Феттель, который в 2013 году выиграл девять гонок подряд.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliya Qran-prisinin qalibi olan Maks Ferstappen tarixi rekorda imza atıb

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