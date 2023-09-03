Ферстаппен установил рекорд "Формулы-1" по количеству побед подряд

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии.

Как передает Report, соревнования проходили на автодроме в Монце.

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, тройку лучших замкнул испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари".

Ферстаппен одержал 10-ю победу подряд и установил рекорд "Формулы-1" по этому показателю. Прежним рекордсменом был немец Себастьян Феттель, который в 2013 году выиграл девять гонок подряд.