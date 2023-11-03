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Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1

Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1 Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Бразилии. Соревнования проходят в Сан-Паулу.
Формула 1
3 ноября 2023 г. 23:41
Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Бразилии.

Об этом сообщает Report, соревнования проходят в Сан-Паулу.

Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Третьим стал канадец Лэнс Стролл ("Астон Мартин"). Квалификация была прервана во время третьего сегмента из-за сильного дождя. Организаторы сообщили, что гонка не будет возобновлена.

Гран-при Бразилии является последним из шести этапов текущего чемпионата со спринтерской гонкой. Квалификация к спринтерской гонке и сам спринт пройдут 4 ноября. Спринтерская гонка стартует в 22:30 по бакинскому времени.

Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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