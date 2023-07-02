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Формула-1: Ферстаппен обошел Сенну по количеству побед

Формула-1: Ферстаппен обошел Сенну по количеству побед Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Формула 1
2 июля 2023 г. 18:39
Формула-1: Ферстаппен обошел Сенну по количеству побед

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, соревнования прошли на автодроме в Шпильберге.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Тройку лучших замкнул еще один пилот "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес.

Ферстаппен одержал 42-ю победу за время выступления в "Формуле-1". По этому показателю он вышел на чисто пятое место, обойдя трехкратного чемпиона мира бразильца Айртона Сенну. Опережают Ферстаппена француз Ален Прост (51), немцы Себастьян Феттель (53) и Михаэль Шумахер (91), а также британец Льюис Хэмилтон (103).

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Версия на азербайджанском языке Ferstappen Avstriya Qran Prisinin qalibi olub

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