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Директор команды "Формулы-1": Бакинский трек соответствует возможностям нашего болида

Директор команды "Формулы-1": Бакинский трек соответствует возможностям нашего болида Бакинский трек соответствует возможностям нашего болида.
Формула 1
25 апреля 2023 г. 09:30
Директор команды Формулы-1: Бакинский трек соответствует возможностям нашего болида

Бакинский трек соответствует возможностям нашего болида.

Как сообщает Report, об этом директор выступающей на чемпионате мира по "Формуле-1" команды Williams Джеймс Воулз сказал в заявлении официальному сайту соревнования.

44-летний функционер отметил, что на каждом прошедшем до сих пор Гран-при Азербайджана команда Williams боролась за очки: "Однако мы не должны думать, что уже всему научились на предыдущих соревнованиях. На предстоящих выходных мы приложим максимум усилий".

Гран-при Азербайджана состоится 28-30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1" komandasının direktoru: "Bakı bolidimizin imkanlarına uyğun trekdir"

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