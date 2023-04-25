Директор команды "Формулы-1": Бакинский трек соответствует возможностям нашего болида

Бакинский трек соответствует возможностям нашего болида.

Бакинский трек соответствует возможностям нашего болида.

Как сообщает Report, об этом директор выступающей на чемпионате мира по "Формуле-1" команды Williams Джеймс Воулз сказал в заявлении официальному сайту соревнования.

44-летний функционер отметил, что на каждом прошедшем до сих пор Гран-при Азербайджана команда Williams боролась за очки: "Однако мы не должны думать, что уже всему научились на предыдущих соревнованиях. На предстоящих выходных мы приложим максимум усилий".

Гран-при Азербайджана состоится 28-30 апреля.