Директор Aston Martin: На Гран-при Азербайджана нас ждет интересное шоу

"В дни предстоящего уик-энда на Гран-при Азербайджана нас ждет интересное шоу".

"В дни предстоящего уик-энда на Гран-при Азербайджана нас ждет интересное шоу".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель команды Aston Martin F1 Майк Крак.

Крак признал, что несколько нервничает из-за того, что в программу предстоящего гоночного уик-энда в Баку входит субботний спринт: "Я нервничаю из-за спринта в Баку, потому что там просто не будет времени ремонтировать машину, если она получит серьезные повреждения. Сразу после спринта мы должны будем накрыть машины чехлами, после чего утром у нас будет только три или четыре часа, чтобы провести ремонтные работы, если техника была повреждена, так что все это сопряжено с высокими рисками".

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет 28-30 апреля. Спринт состоится в субботу, 29 апреля.