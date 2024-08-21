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Более 2000 волонтеров будут привлечены к "Формуле-1" в Баку

Более 2000 волонтеров будут привлечены к "Формуле-1" в Баку Ожидается привлечение более 2000 волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку.
Формула 1
21 августа 2024 г. 16:37
Более 2000 волонтеров будут привлечены к Формуле-1 в Баку

Ожидается привлечение более 2000 волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку.

Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

Отмечается, что в этом году число заявок от волонтеров достигло рекордного уровня: "Всего за 4 дня были зарегистрированы обращения более 16 тыс. кандидатов. Из них планируется привлечь более 2 тыс. человек. Среди волонтеров, подавших заявки на участие в "Формуле-1" в Баку, более 100 - граждане зарубежных стран. Еще один интересный факт заключается в том, что 69% волонтеров - девушки".

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 13-15 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdakı "Formula 1" yarışına 2000-dən çox könüllünün cəlb olunması gözlənilir

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