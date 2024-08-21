Более 2000 волонтеров будут привлечены к "Формуле-1" в Баку

Ожидается привлечение более 2000 волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку.

Ожидается привлечение более 2000 волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку.

Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

Отмечается, что в этом году число заявок от волонтеров достигло рекордного уровня: "Всего за 4 дня были зарегистрированы обращения более 16 тыс. кандидатов. Из них планируется привлечь более 2 тыс. человек. Среди волонтеров, подавших заявки на участие в "Формуле-1" в Баку, более 100 - граждане зарубежных стран. Еще один интересный факт заключается в том, что 69% волонтеров - девушки".

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 13-15 сентября.