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Baku City Circuit проводит для маршалов масштабные тренинги

Baku City Circuit проводит для маршалов масштабные тренинги Операционная компания Baku City Circuit проводит для маршалов и сотрудников масштабные тренинги.
Формула 1
18 августа 2024 г. 16:21
Baku City Circuit проводит для маршалов масштабные тренинги

Операционная компания Baku City Circuit проводит для маршалов и сотрудников масштабные тренинги.

Как сообщает Report, цель тренингов - развить умение маршалом оперативно устранить опасности и препятствия в случае возникновения возможных непредвиденных ситуацией.

Тренинги, организованные в Учебном центре Baku City Circuit в Парке Европейских игр, состоит из теоретической и практической частей. В теоретической части участникам представляются ключевые моменты процесса управления бакинской гонкой, стратегические и технические новшества текущего сезона.

В практической части маршалы применяют свои технические навыки на специально созданной симуляционной трассе.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways 2024 пройдет с 13 по 15 сентября, и на гонках будут задействованы 1 250 маршалов. Всего на участие в качестве маршала в бакинской гонке этого года поступило 2 800 заявок, из которых 2 510 - от местных, а 290 - от иностранных лиц.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Şəhər Halqası marşallar üçün genişmiqyaslı təlimlər keçir

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