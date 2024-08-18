Baku City Circuit проводит для маршалов масштабные тренинги

Операционная компания Baku City Circuit проводит для маршалов и сотрудников масштабные тренинги.

Операционная компания Baku City Circuit проводит для маршалов и сотрудников масштабные тренинги.

Как сообщает Report , цель тренингов - развить умение маршалом оперативно устранить опасности и препятствия в случае возникновения возможных непредвиденных ситуацией.

Тренинги, организованные в Учебном центре Baku City Circuit в Парке Европейских игр, состоит из теоретической и практической частей. В теоретической части участникам представляются ключевые моменты процесса управления бакинской гонкой, стратегические и технические новшества текущего сезона.

В практической части маршалы применяют свои технические навыки на специально созданной симуляционной трассе.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways 2024 пройдет с 13 по 15 сентября, и на гонках будут задействованы 1 250 маршалов. Всего на участие в качестве маршала в бакинской гонке этого года поступило 2 800 заявок, из которых 2 510 - от местных, а 290 - от иностранных лиц.