Baku City Circuit организовала экскурсию для школьников

Организатор Гран-при Азербайджана Формулы-1 операционная компания Baku City Circuit устроило экскурсию для школьников.

Организатор Гран-при Азербайджана Формулы-1 операционная компания Baku City Circuit устроила экскурсию для школьников.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось сегодня в паддоке.

Школьники ознакомились с процессом подготовки к соревнованиям, посетили Центр управления гонками, имели возможность прогуляться по пит-лейну, побывали в гаражах, где команды готовят свои гоночные автомобили.

Затем учащиеся ознакомились с конструкцией болида Формулы-1 на подготовленном специально для школьников макете.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 13-15 сентября.