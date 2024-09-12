О нас

Андреа Стелла: Гонка в Баку всегда получается интересной

Андреа Стелла: Гонка в Баку всегда получается интересной Руководитель McLaren Андреа Стелла ждет интересной гонки на Гран-при Азербайджана.
Формула 1
12 сентября 2024 г. 14:32
Андреа Стелла: Гонка в Баку всегда получается интересной

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла ждет интересной гонки на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, Стелла в интервью СМИ сказал, что гонка в Баку всегда получается интересной для болельщиков и команды.

"У нас есть машина, конкурентоспособная на разных трассах, есть два отличных гонщика, стабильно зарабатывающих очки, и есть повод для оптимизма в заключительной трети сезона", - отметил глава McLaren.

Австралийский пилот команды Оскар Пиастри, в свою очередь, заявил, что с нетерпением ждет возвращения в Баку: "Уже несколько месяцев мы не выступали на уличных трассах, гонки в Баку всегда получаются интересными. У меня оптимистичные ожидания. У нас быстрая машина, новинки работают хорошо, мы конкурентоспособны на трассах разного типа. На прошлой неделе я вернулся на базу для подготовки к серии из двух Гран-при подряд. Вместе с инженерами мы проанализировали, как добиться большего. Мы зарабатывали много очков в каждой гонке, надеюсь, что этот уик-энд не станет исключением", - сказал гонщик.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways 2024 пройдет 13-15 сентября в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке McLaren's Andrea Stella anticipates exciting Baku showdown

Другие новости из категории

Немецкий пилот Haas: Баку – это квинтэссенция уличной трассы
Немецкий пилот Haas: Баку – это квинтэссенция уличной трассы
12 сентября 2024 г. 14:19
Фредерик Вассёр: Команда Ferrari настроена на успех на городской трассе в Баку
Фредерик Вассёр: Команда Ferrari настроена на успех на городской трассе в Баку
12 сентября 2024 г. 14:12
Во Франции пройдет акция протеста команды, которая примет участие в Formula 1
Во Франции пройдет акция протеста команды, которая примет участие в Formula 1
12 сентября 2024 г. 12:20
Baku City Circuit завершает подготовку к Гран-при Азербайджана
Baku City Circuit завершает подготовку к Гран-при Азербайджана
12 сентября 2024 г. 11:12
Операционная компания Baku City Circuit организовала медиатур для представителей зарубежных СМИ
ФотоОперационная компания Baku City Circuit организовала медиатур для представителей зарубежных СМИ
12 сентября 2024 г. 10:27
Формула-1: Макс Ферстаппен прилетел в Баку вместе со своим основным соперником
"Формула-1": Макс Ферстаппен прилетел в Баку вместе со своим основным соперником
12 сентября 2024 г. 10:03
Алекс Элбон: В Баку хорошие возможности для обгона
Алекс Элбон: В Баку хорошие возможности для обгона
11 сентября 2024 г. 20:37
FIA: на трассе в Баку будут две зоны DRS
FIA: на трассе в Баку будут две зоны DRS
11 сентября 2024 г. 18:49
Серхио Перес: В Баку веселая трасса, мне нравится участвовать в таких гонках
Серхио Перес: В Баку веселая трасса, мне нравится участвовать в таких гонках
11 сентября 2024 г. 17:51
Макс Ферстаппен: В Баку нас ждет непростой вызов на интересной городской трассе
Макс Ферстаппен: В Баку нас ждет непростой вызов на интересной городской трассе
11 сентября 2024 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi