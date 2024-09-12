Андреа Стелла: Гонка в Баку всегда получается интересной

Руководитель McLaren Андреа Стелла ждет интересной гонки на Гран-при Азербайджана.

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла ждет интересной гонки на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, Стелла в интервью СМИ сказал, что гонка в Баку всегда получается интересной для болельщиков и команды.

"У нас есть машина, конкурентоспособная на разных трассах, есть два отличных гонщика, стабильно зарабатывающих очки, и есть повод для оптимизма в заключительной трети сезона", - отметил глава McLaren.

Австралийский пилот команды Оскар Пиастри, в свою очередь, заявил, что с нетерпением ждет возвращения в Баку: "Уже несколько месяцев мы не выступали на уличных трассах, гонки в Баку всегда получаются интересными. У меня оптимистичные ожидания. У нас быстрая машина, новинки работают хорошо, мы конкурентоспособны на трассах разного типа. На прошлой неделе я вернулся на базу для подготовки к серии из двух Гран-при подряд. Вместе с инженерами мы проанализировали, как добиться большего. Мы зарабатывали много очков в каждой гонке, надеюсь, что этот уик-энд не станет исключением", - сказал гонщик.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways 2024 пройдет 13-15 сентября в Баку.