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Андреа Кими Антонелли сменит Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes "Формулы-1"

Андреа Кими Антонелли сменит Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes "Формулы-1" Итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли дебютирует в "Формуле-1" в 2025 году, он будет выступать за команду Mercedes вместе с напарником Джорджем Расселлом.
Формула 1
31 августа 2024 г. 16:07
Андреа Кими Антонелли сменит Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes Формулы-1

Итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли дебютирует в "Формуле-1" в 2025 году, он будет выступать за команду Mercedes вместе с напарником Джорджем Расселлом.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покинет команду Mercedes после завершения сезона 2024 года. Он продолжит карьеру в Ferrari.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren и выиграл с командой шесть титулов чемпиона мира.

Восемнадцатилетний Антонелли в 2024 году выступал в гоночной серии "Формула-2", минуя "Формулу-3".

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