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Алонсо и Шумахер - самые влиятельные пилоты "Формулы 1"

Алонсо и Шумахер - самые влиятельные пилоты "Формулы 1" Фернандо Алонсо и Михаэль Шумахер названы в числе самых влиятельных людей "Формулы 1".
Формула 1
1 января 2024 г. 17:10
Алонсо и Шумахер - самые влиятельные пилоты Формулы 1

Фернандо Алонсо и Михаэль Шумахер названы в числе самых влиятельных людей "Формулы 1".

Как передает Report, об этом говорится в материале издания RacingNews365 "Пять самых влиятельных фигур в мире "Формулы 1".

Единственными гонщиками в списке стали Алонсо и Шумахер. Журналисты отметили чистую скорость Фернандо, его яркий характер, противостояние с Льюисом Хэмилтоном в "Макларене" в 2007 году, предположительную роль испанца в "Крэшгейте" в 2008 году и "политические игры" в "Феррари". Михаэль изменил историю серии не только семью титулами, но и скандальным сезоном-1994, доминированием в "Феррари", а также вниманием к деталям и физической подготовке.

Помимо двух пилотов в статье упомянуты экс-руководитель "Формулы 1" Берни Экклстоун, бывший глава "Бенеттона" и "Рено" Флавио Бриаторе и президент ФИА в 1985-1993 годах Жан-Мари Балестр.

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Версия на азербайджанском языке Mixael Şumaxer və Fernando Alonso “Formula 1” tarixinin ən nüfuzlu pilotları seçiliblər

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