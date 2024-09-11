О нас

Алекс Элбон: В Баку хорошие возможности для обгона

Алекс Элбон: В Баку хорошие возможности для обгона В Баку гонщиков ждет первый уличный этап после множества стационарных трасс.
Формула 1
11 сентября 2024 г. 20:37
Алекс Элбон: В Баку хорошие возможности для обгона

В Баку гонщиков ждет первый уличный этап после множества стационарных трасс.

Как сообщает Report со ссылкой на F1news, об этом заявил пилот команды Williams Алекс Элбон в преддверии Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Он сказал, что ждет интересной и непредсказуемой гонки на городской трассе в Баку.

"У трассы в Баку хороший ритм, я отлично с ней знаком и с удовольствием готовлюсь к этапу. С нетерпением жду возможности протестировать обновленную машину на трассе другого типа, оценить ее работу в разных условиях. Обычно эта гонка получается интересной и непредсказуемой, с хорошими возможностями для обгонов, которые мы надеемся использовать в этот уик-энд", - сказал Элбон.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
6 сентября 2024 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi