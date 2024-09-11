Алекс Элбон: В Баку хорошие возможности для обгона

В Баку гонщиков ждет первый уличный этап после множества стационарных трасс.

В Баку гонщиков ждет первый уличный этап после множества стационарных трасс.

Как сообщает Report со ссылкой на F1news, об этом заявил пилот команды Williams Алекс Элбон в преддверии Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Он сказал, что ждет интересной и непредсказуемой гонки на городской трассе в Баку.

"У трассы в Баку хороший ритм, я отлично с ней знаком и с удовольствием готовлюсь к этапу. С нетерпением жду возможности протестировать обновленную машину на трассе другого типа, оценить ее работу в разных условиях. Обычно эта гонка получается интересной и непредсказуемой, с хорошими возможностями для обгонов, которые мы надеемся использовать в этот уик-энд", - сказал Элбон.