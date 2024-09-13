Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1

В Баку сегодня стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

В Баку сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает Report , в первый день соревнований состоятся два свободных заезда в классе Формула 1, а также тестовый и квалификационный заезды Формулы 2.

Бакинский трек общей протяженностью 6,003 км состоит из 20 поворотов и 51 круга, пилотам предстоит преодолеть в общей сложности 306,049 км. Трасса в Баку уникальна тем, что стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата (2,1 км), к ее концу гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы - сразу 8 поворотов под 90 градусов.

К началу гонки в Баку в общем зачете лидирует нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен (303 очка), британец Ландо Норрис из McLaren идет вторым (241 очко), монегаск Шарль Леклер из Ferrari – третьим (217 очков), за ним следует представляющий McLaren австралиец Оскар Пиастри (197), пятерку сильнейших замыкает испанец Карлос Сайнс (Ferrari), у него в активе 184 очка.

В Кубке конструкторов лидирует Red Bull, набрав 446 очков, вторую строчку занимает McLaren (438 очков), третью - Ferrari (407 очков).

Программа первого дня Гран-при Азербайджана:

11:00. Формула 2: свободный заезд

13:30. Формула 1: первый свободный заезд

15:00. Формула 2: квалификационный заезд

17:00. Формула 1: второй свободный заезд

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 15 сентября.