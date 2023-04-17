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В Баку ограничат движение транспорта в связи с "Формулой-1"

В Баку ограничат движение транспорта в связи с "Формулой-1" 24 апреля с 01:00 в Баку на улицах и проспектах, по которым проходит трек, будет ограничено движение транспорта.
Формул 1
17 апреля 2023 г. 12:00
В Баку ограничат движение транспорта в связи с Формулой-1

24 апреля с 01:00 в Баку на улицах и проспектах, по которым проходит трек, будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, движение возобновится 2 мая с 08:00.

"Ограничение движения будет действовать в трех зонах. Первая зона охватывает территорию Ичеришехер, вторая зона - площадь Азадлыг и прилегающие улицы, третья зона - улицу 50-летия ООН. Во время проведения соревнований въезд и выезд транспорта на указанные территории будет обеспечиваться на основании "разрешения на въезд по месту жительства", - сказал пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Представитель Операционной компании рекомендовал водителям использовать альтернативные дороги.

Граждане могут получить "разрешение на въезд по месту жительства", обратившись в пункты выдачи по зонам, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Зона 1

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

Улица Беюк гала, 41, 4-й этаж

Тел: (012) 497-35-89

Зона 2

Управление жилищно-коммунального хозяйства №4

Улица Хагани, 26/32

Тел.: (012) 498 88 06

Зона 3

Управление жилищно-коммунального хозяйства №58

Улица Истиглалийят, 5

Тел.: (012) 492 41 85

Отметим, что выдача "разрешения на въезд по месту жительства" началась 10 апреля и продлится до 28 апреля. Никаких ограничений на движение пешеходов не предусмотрено.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1"ə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşacağı tarix bəlli olub

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