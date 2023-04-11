Руководитель команды McLaren: Для нас сезон начнется в Баку

Сезон для McLaren начнется в Баку

Сезон для McLaren начнется в Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель команды McLaren Андреа Стелла, говоря о целях на чемпионате мира "Формулы-1" Гран-при Азербайджана.

Он сказал, что они не беспокоятся по поводу проведения спринтерской гонки в Баку: "После сложных этапов, которые мы неудачно провели в начале сезона, мы завоевали свои первые очки в Австралии. Знаем, что в Баку мы начнем сезон с нововведений. Хотим сделать первый шаг для успешного выхода. Нас даже не беспокоит то, что впервые будет организована спринтерская гонка".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.