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Пилоты Формула-1 выступили против перерыва между Гран-при Австралии и Азербайджана

Пилоты Формула-1 выступили против перерыва между Гран-при Австралии и Азербайджана Трехнедельный перерыв между Гран-При Австралии и Азербайджана вызвал недовольство пилотов Формулы-1
Формул 1
5 апреля 2023 г. 10:45
Пилоты Формула-1 выступили против перерыва между Гран-при Австралии и Азербайджана

Трехнедельный перерыв между Гран-При Австралии и Азербайджана вызвал недовольство пилотов Формулы-1

Участники различных команд в своих заявлениях выступили против перерыва в начале сезона, сообщает Report.

Китайский пилот Alfa Romeo Чжоу Цюаньюй выразил сожаление, что запланированный на 16 апреля этап Гран-при в его стране, был отложен из-за риска распространения коронавируса: "Я не могу радоваться этому перерыву. Потому что я хотел принять участие в Гран-При Шанхая”.

Макс Ферстаппен, двукратный чемпион мира Red Bull, воспринял возможность дополнительного отдыха для участников как нечто странное.

Пилот Aston Martin Фернандо Алонсо заявил, что предпочитает соревноваться, а не тренироваться: “Правда, появилась возможность лучше подготовиться к Гран-при Азербайджана и проанализировать первые три этапа. Но было бы лучше сделать это не отвлекаясь от соревнований”.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке “Formula 1”: Pilotlar Avstraliya ilə Azərbaycan Qran Priləri arasındakı fasiləyə qarşıdırlar

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