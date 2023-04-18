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На Гран-при "Формулы-1" Азербайджана зафиксировано три рекорда

На Гран-при "Формулы-1" Азербайджана зафиксировано три рекорда На Гран-при "Формулы-1" Азербайджана зафиксировано три рекорда.
Формул 1
18 апреля 2023 г. 10:31
На Гран-при Формулы-1 Азербайджана зафиксировано три рекорда

На Гран-при "Формулы-1" Азербайджана зафиксировано три рекорда.

Как сообщает Report со ссылкой на операционную компанию Baku City Curcuit, в преддверии четвертого этапа сезона, который пройдет под девизом “Будь готов к неожиданному”, Гран-При Азербайджана запомнился высоким показателем продаж билетов по сравнению с предыдущими шестью годами.

Другой рекорд связан с прибытием в Азербайджан болельщиков из более чем 100 стран. Подобный показатель зафиксирован впервые.

Также побит рекорд по числу иностранных болельщиков, впервые приехавших в Азербайджан на Гран-При.

Полностью распроданы билеты на трибуны "Сахиль", сектор “Б” трибуны "Абшерон", трибуны "Филармония", "Мугам" и "Бульвар".

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Версия на азербайджанском языке “Formula 1”: Azərbaycan Qran Prisində 3 rekord qeydə alınıb

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