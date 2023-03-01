Формула-1: В Баку дан старт тренингам для волонтеров

Завершен первый этап отбора волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Завершен первый этап отбора волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, уже дан старт общим тренингам.

Руководитель отдела человеческих ресурсов Baku City Circuit Ирана Ахмедова сообщила журналистам, что в этом году поступило более 10 тысяч заявок на волонтёрство, и около 8 тысяч человек прошли собеседование: “Программа развития волонтеров состоит из нескольких частей. Сначала проходят основные тренинги. Подробная информация о "Формуле-1" представлена в общем тренинге. Волонтеры должны иметь представление об этом виде спорта. Их индивидуальное развитие также очень важно для нас”.

И.Ахмедова подчеркнула, что ежедневно в тренинге принимают участие 200 добровольцев: “По итогам тренингов будет отобрано 1,5 тыс. человек. Результаты будут объявлены в конце марта”.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.