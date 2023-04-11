Формула 1: В Баку будет закрыта еще одна дорога

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1 Операционная компания Baku City Circuit продолжает строительно-монтажные работы на дорогах, по которым проходит трек.

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1 Операционная компания Baku City Circuit продолжает строительно-монтажные работы на дорогах, по которым проходит трек.

Как сообщили Report в Операционной компании, участок улицы Самеда Вургуна от пересечения с проспектом Нефтчиляр до пересечения с улицей Зарифы Алиевой будет закрыт для движения с 23:00 сегодняшнего вечера.

Ранее в целях проведения ремонтных работы был закрыт перекресток проспекта Азадлыг и проспекта Нефтчиляр.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.