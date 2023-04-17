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Формула 1: Обнародована программа Гран-при Азербайджана

Формула 1: Обнародована программа Гран-при Азербайджана Уточнена программа Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" и "Формуле-2" в Баку.
Формул 1
17 апреля 2023 г. 12:50
Формула 1: Обнародована программа Гран-при Азербайджана

Уточнена программа Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" и "Формуле-2" в Баку.

Как сообщает Report, соревнование начнется со свободного заезда пилотов Формулы 2.

28 апреля

11:05. "Формула 2" свободный заезд

13:30. "Формула 1" первый свободный заезд

17:00. "Формула 1" квалификационный заезд

29 апреля

13:30. "Формула 1" второй свободный заезд

15:15. "Формула 2" спринтерская гонка

17:30. "Формула 1" спринтерская гонка

30 апреля

11:35. "Формула 2" основной заезд

15:00. "Формула 1" основной заезд

Напомним, Гран-при Азербайджана Формула 1 пройдет 28 - 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Azərbaycan Qran Prisinin proqramı dəqiqləşib

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