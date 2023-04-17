Формула 1: Обнародована программа Гран-при Азербайджана

Формула 1: Обнародована программа Гран-при Азербайджана

Уточнена программа Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" и "Формуле-2" в Баку.

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Уточнена программа Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" и "Формуле-2" в Баку. Как сообщает Report, соревнование начнется со свободного заезда пилотов Формулы 2. 28 апреля 11:05. "Формула 2" свободный заезд 13:30. "Формула 1" первый свободный заезд 17:00. "Формула 1" квалификационный заезд 29 апреля 13:30. "Формула 1" второй свободный заезд 15:15. "Формула 2" спринтерская гонка 17:30. "Формула 1" спринтерская гонка 30 апреля 11:35. "Формула 2" основной заезд 15:00. "Формула 1" основной заезд Напомним, Гран-при Азербайджана Формула 1 пройдет 28 - 30 апреля. Подпишитесь на наш Telegram канал