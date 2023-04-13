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"Формула 1": Немецкий гонщик будет оштрафован на Гран-при в Баку

"Формула 1": Немецкий гонщик будет оштрафован на Гран-при в Баку Пилот команды Haas "Формулы 1" Нико Хюлькенберг будет оштрафован на Гран-при Азербайджана.
Формул 1
13 апреля 2023 г. 12:22
Формула 1: Немецкий гонщик будет оштрафован на Гран-при в Баку

Пилот команды Haas "Формулы 1" Нико Хюлькенберг будет оштрафован на Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report, со ссылкой на издание Motorsport Italia, на машине Хюлькенберга придется заменить кинетический генератор MGU-K, который вышел из строя в конце гонки на Гран-при Австралии.

Штраф связан с тем, что за сезон разрешены две замены данного элемента, тогда как для болида Хюлькенберга это будет уже третий кинетический генератор.

С шестью набранными очками Хюлькенберг располагается на девятом месте в общем зачете пилотов.

Гран-при Азербайджана состоится 28-30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Almaniyalı pilot Bakıdakı yarışda cərimələnəcək

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