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Формула-1 хочет перенести Гран-при Японии на март в 2024 году

Формула-1 хочет перенести Гран-при Японии на март в 2024 году Формула-1 намеревается изменить календарь чемпионата мира.
Формул 1
7 апреля 2023 г. 23:39
Формула-1 хочет перенести Гран-при Японии на март в 2024 году

Формула-1 намеревается изменить календарь чемпионата мира.

Как передает Report со ссылкой на издание SoyMotor, руководство чемпионата хочет начать сезон-2024 3 марта этапом в Саудовской Аравии, что позволит им провести гонку в арабской стране до начала Рамазана.

При этом после этапа в Саудовской Аравии Формула-1 хотела бы провести первый тройник сезона, который будет включать в себя этапы в Австралии, Китае и Японии. Примечательно, что исторически Япония была одной из последних гонок в календаре и даже закрывала сезон в период с 2001 по 2003 год.

Кроме того, в случае если не удастся перенести на март Гран-при Японии, то руководство чемпионата рассматривает возможность переноса Гран-при Сингапура на весеннюю часть календаря.

Что касается этапа в Бахрейне, то Формула-1 собирается перенести его на осень и проводить перед Гран-при Катара.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Dünya çempionatının təqvimi dəyişdirilə bilər

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