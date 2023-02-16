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Формула-1: Билеты на сектор B трибуны "Абшерон" полностью распроданы

Формула-1: Билеты на сектор B трибуны "Абшерон" полностью распроданы Полностью распроданы билеты на сектор B трибуны "Абшерон" на Гран-При Азербайджана по Формуле-1.
Формул 1
16 февраля 2023 г. 19:10
Формула-1: Билеты на сектор B трибуны Абшерон полностью распроданы

Полностью распроданы билеты на сектор B трибуны "Абшерон" на Гран-При Азербайджана по Формуле-1.

Как сообщает Report со ссылкой на операционную компанию "Бакинское городское кольцо", это второй сектор по количеству проданных билетов после трибуны "Филармонии".

Глава департамента продаж и коммерции компании Сабри Гюльмалыев связал наблюдаемый в последнее время значительный рост продаж билетов с интересом зрителей к Бакинским соревнованиям: "В этом году мы на международном уровне наблюдаем больший интерес к соревнованиям. В этом году самый высокий рост числа иностранных болельщиков, желающих посмотреть гонку. Именно поэтому на текущем этапе показатели продаж уже достигли рекордных значений по сравнению с прошлыми годами. Несомненно, свою роль в этом, помимо того, что Бакинское городское кольцо является одной из самых быстрых городских трасс, сыграло и то, что первый спринтерский заезд сезона состоится в Азербайджане".

Трибуна "Абшерон" - самая большая трибуна Бакинского трека. По последним данным, билеты на Гран-При Азербайджана в этом году покупают в общей сложности из около 100 стран. В тройке лидеров по покупке билетов находятся Великобритания, Азербайджан и Нидерланды.

Отметим, что седьмое по счету Гран-При Азербайджана пройдет с 28 по 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Abşeron tribunasının B sektorunun biletləri tamamilə satılıb

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