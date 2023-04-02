Формула-1: Бакинский клуб маршалов провел тренинг для школьников

В рамках подготовки к очередному Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку для школьников был организован тренинг.

В рамках подготовки к очередному Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку для школьников был организован тренинг.

Как сообщили Report в Операционной Компании Baku City Circuit (BCC), в тренингах Бакинского клуба маршалов при BCC приняли участие учащиеся школы SABIS, Landau, а также средних школ №№ 132 и 134.

Всего 75 школьников получили теоретические и практические знания в ходе занятий по автоспорту "Формула-1" и деятельности маршалов.

В ходе тренинга была представлена информация о технических характеристиках машин "Формулы-1", роли маршалов в этом виде спорта. Наряду с этим были даны ответы на все интересующие учащихся вопросы. В завершение школьникам были вручены подарки и сертификаты.

После тренинга школьники посмотрели шоу, организованное водителями Азербайджанской автомобильной федерации с Volkicar автомобилями.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формула-1"пройдет 28-30 апреля.