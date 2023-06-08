Зона евро вошла в рецессию в первом квартале 2023 года

Зона евро в первом квартале 2023 года вошла в рецессию, это второй квартал подряд, когда ВВП зоны снижается на 0,1% в годовом исчислении.

Зона евро в первом квартале 2023 года вошла в рецессию, это второй квартал подряд, когда ВВП зоны снижается на 0,1% в годовом исчислении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют окончательные данные Евростата.

"Спад ВВП зоны евро в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении", - сообщил Евростат. Таким образом, как указывает статистическое агентство ЕС, с первого квартала зона евро "пребывает в состоянии технической рецессии", определением которой является последовательный экономический спад в течение двух кварталов подряд.

В своих предварительных оценках Евростат указывал, что в четвертом квартале 2022 года ВВП зоны евро вырос на 0,1%, а в первом квартале 2023 года рост ускорился до 0,2%. Этими же цифрами оперировала Еврокомиссия в своем опубликованном в мае весеннем экономическом прогнозе, когда объявила, что зона евро "едва смогла избежать рецессии".

Евростат объясняет столь значительный пересмотр своей статистической оценки более значительным, чем ожидалось, промышленным спадом. В первую очередь это касается крупнейшей экономики ЕС-Германии.