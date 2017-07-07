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    Золотые запасы Азербайджана сократились еще на 10%

    Азербайджан занял 63-е место в глобальном рейтинге по золотым запасам

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Золотые запасы Азербайджана в июне сократились на 2 тонны или 10% и составили 18 тонн. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на World Gold Council.

    По данным организации, Азербайджан опустился на одну строчку и занял 63-е место в глобальном рейтинге по золотым запасам.

    Доля золотых запасов в общих резервах сократилась на 2,7 процентных пункта, до 9,4%.

    Как и в прошлых месяцах, в списке лидируют США, Германия и Международный валютный фонд.

    Отметим, что с сентября прошлого года золотые запасы Азербайджана снизились на 40,4%.

    Напомним, что ГНФАР опроверг информацию World Gold Council от 10 марта о продаже Азербайджаном золотых резервов. Как сообщили Report в ГНФАР, общий объем купленного фондом золота составил 30,2 тонны: "Купленное золото привезено в Азербайджан и хранится в Центробанке. Начиная с прошлого года золотые запасы постепенно переносятся из хранилища ЦБА в хранилище ГНФАР. Информация о продаже фондом золота не соответствует действительности. На данный момент фонд не планирует никаких продаж запасов".

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