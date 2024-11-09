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Золотые резервы России впервые превысили $200 млрд

Золотые резервы России впервые превысили $200 млрд Золотые резервы России по итогам октября составили рекордные 207,69 млрд долларов, впервые превысив отметку в 200 млрд. 
Финансы
9 ноября 2024 г. 14:15
Золотые резервы России впервые превысили $200 млрд

Золотые резервы России по итогам октября составили рекордные 207,69 млрд долларов, впервые превысив отметку в 200 млрд.

Как сообщает Report, об этом свидетельствует информация на сайте Центрального банка РФ.

За месяц золотые резервы России увеличились на 4% или порядка 8 млрд долларов. На конец сентября их объем составлял 199,76 млрд долларов.

Доля золота в российских золотовалютных резервах выросла с 31,5% месяцем ранее до 32,9%, что является новым максимумом с ноября 1999 года.

Между тем резервы России за рубежом по результатам октября, напротив, сократились. Объем международных резервов РФ снизился до 631,573 млрд долларов (-0,34%).

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