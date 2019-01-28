Золотые резервы Центробанка Турции увеличились

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В декабре 2018 года золотовалютные резервы Центрального банка Турции в сравнении с ноябрем выросли на 2,2% - до 93 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятор.

По информации, за отчетный период валютные резервы Центробанка Турции увеличились на 1,7% и составили 71,4 млрд долларов, золотые резервы увеличились на 4,3% и составили 20,1 млрд долларов.