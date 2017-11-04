Золотовалютные запасы Беларуси выросли до 7,4 млрд долларов США

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Беларуси (ЗВР), по предварительным данным, составляют 7,395 млрд долларов США, передает Report со ссылкой на Национальный банк страны.

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 ноября, по предварительным данным, составили 7 395,3 млн долларов. За октябрь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 128,6 млн долларов (на 1,8%), а за январь-октябрь прирост резервов составил 2 468,1 млн долларов (50%)", - говорится в сообщении регулятора.

В Нацбанке отметили, что увеличению международных резервных активов в октябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, включая средства очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

"Правительством и Нацбанком в октябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 700 млн долларов", - сообщил регулятор.