Золотовалютные резервы Турции увеличились на 1,7 млрд долларов

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Турции за неделю с 4-е по 10 февраля выросли на 1,665 млрд долларов или 1,55% и составили 109,120 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Турции (TCMB), за отчетный период запасы золота в стране увеличились на 388 млн долларов или 2,44% и составили 16,321 млрд долларов, валютные резервы - на 1,277 млрд долларов или 1,4%, составив 92,799 млрд.

По сравнению с показателем на 1 января 2017 года золотые резервы выросли на 16,16%, валютные сократились на 0,81%. Совокупные резервы по сравнению с началом года выросли на 2,84%.

Отметим, что запасы золота растут на фоне подорожания на глобальном золотом рынке.

За отчетный период нерезиденты осуществили на рынке ценных бумаг Турции операции по продажам на 140 млн долларов.