Золотовалютные резервы Турции увеличились на 1,7 млрд долларов

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Турции за неделю с 4-е по 10 февраля выросли на 1,665 млрд долларов или 1,55% и составили 109,120 млрд долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Турции (TCMB), за отчетный период запасы золота в стране увеличились на 388 млн долларов или 2,44% и составили 16,321 млрд долларов, валютные резервы - на 1,277 млрд долларов или 1,4%, составив 92,799 млрд.
По сравнению с показателем на 1 января 2017 года золотые резервы выросли на 16,16%, валютные сократились на 0,81%. Совокупные резервы по сравнению с началом года выросли на 2,84%.
Отметим, что запасы золота растут на фоне подорожания на глобальном золотом рынке.
За отчетный период нерезиденты осуществили на рынке ценных бумаг Турции операции по продажам на 140 млн долларов.
Cavid ƏzimovАвтор новости
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