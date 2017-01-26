Золотовалютные резервы Турции сократились на 3 млрд долларов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Совокупные международные резервы Турции за неделю с 14 по 20 января сократились на 2,996 млрд долларов или 2,71% и составили 107,563 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на еженедельный отчет Центробанка Турции (TCMB), за отчетный период золотые резервы страны не изменились и составили 15,267 млрд долларов. Валютные же резервы сократились на 2,996 млрд долларов или 3,15%, составив 92,296 млрд.

Отметим, что резервы сокращаются на фоне девальвации лиры и оттока капитала. Эта тенденция продлится в развивающихся странах еще некоторое время.