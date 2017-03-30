Золотовалютные резервы Турции сократились на 1,5 млрд долларов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Турции за неделю с 18 по 24 марта сократились на 1,486 млрд долларов или 1,37% и составили 107,205 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Турции (TCMB), за отчетный период запасы золота в стране увеличились на 362 млн долларов или 2,14% и составили 17,256 млрд долларов, валютные резервы сократились на 1,848 млрд долларов или 2,01%, составив 89,959 млрд.

По сравнению с показателем на 1 января 2017 года золотые резервы выросли на 22,74%, валютные сократились на 2,27%. Совокупные резервы по сравнению с началом года выросли на 1,04%.

Отметим, что за отчетную неделю нерезиденты осуществили на рынке ценных бумаг Турции покупки на 340 млн долларов. Они приобрели облигации на 399 млн долларов, продали на 59 млн долларов.