Золотовалютные резервы Турции сократились на 1,5 млрд долларов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Турции за неделю с 18 по 24 марта сократились на 1,486 млрд долларов или 1,37% и составили 107,205 млрд долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Турции (TCMB), за отчетный период запасы золота в стране увеличились на 362 млн долларов или 2,14% и составили 17,256 млрд долларов, валютные резервы сократились на 1,848 млрд долларов или 2,01%, составив 89,959 млрд.
По сравнению с показателем на 1 января 2017 года золотые резервы выросли на 22,74%, валютные сократились на 2,27%. Совокупные резервы по сравнению с началом года выросли на 1,04%.
Отметим, что за отчетную неделю нерезиденты осуществили на рынке ценных бумаг Турции покупки на 340 млн долларов. Они приобрели облигации на 399 млн долларов, продали на 59 млн долларов.
Cavid ƏzimovАвтор новости
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