Золотовалютные резервы России достигли 415 млрд долларов

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы России за неделю, закончившуюся 21 июля, выросли на 2,1 млрд долларов или на 0,5%. Их объем достиг 414,7 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центробанка.

По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В 2016 году была приобретена 201 тонна драгметалла.

В результате последнего финансового кризиса международные резервы России достигли минимума в апреле 2015 года - 350,5 млрд долларов. Сейчас валютные резервы на 64,2 млрд или 18,3% выше этого показателя.