​Золотовалютные резервы Китая рекордно сократились

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Китая, которые являются крупнейшими в мире, по итогам 2015 года сократились на рекордные 512,66 млрд. долларов или 13,3%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Народного банка Китая (НБК).

Только в декабре резервы сократились на 108 млрд. долларов или 3,1% - до 3,33 трлн. долларов. На 1 января золотые резервы выросли на 610 тыс. унций или 1,1% и достигли 56,66 млн. унций. Отметим, что валютные запасы в декабре сократились на рекордную за три года сумму после того, как Народный банк принял решение о продаже долларов с целью поддержать юань.

По прогнозам аналитической группы Report, в январе этого года НБК продолжит валютную интервенцию в целях поддержки юаня. В результате, золотовалютные резервы Китая упадут ниже отметки 3 трлн. долларов.