Золотовалютные резервы Центробанка Турции увеличились

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Центрального банка Турции за неделю увеличились на 1,239 млрд долларов и на 4 января составили 93,169 млрд долларов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.
По данным, за отчетный период валютные резервы регулятора повысились на 951 млн долларов - 72,931 млрд долларов, золотые запасы увеличились на 288 млн долларов - 20,238 млрд долларов.
Nərmin RəhimovaАвтор новости