 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Золотовалютные резервы Центробанка Турции увеличились

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Центрального банка Турции за неделю увеличились на 1,239 млрд долларов и на 4 января составили 93,169 млрд долларов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

    По данным, за отчетный период валютные резервы регулятора повысились на 951 млн долларов - 72,931 млрд долларов, золотые запасы увеличились на 288 млн долларов - 20,238 млрд долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi