Золотовалютные резервы Центробанка Турции увеличились

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Центрального банка Турции за неделю увеличились на 1,239 млрд долларов и на 4 января составили 93,169 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

По данным, за отчетный период валютные резервы регулятора повысились на 951 млн долларов - 72,931 млрд долларов, золотые запасы увеличились на 288 млн долларов - 20,238 млрд долларов.