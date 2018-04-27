Золотой запас Турции вырос

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Международные резервы Турции (золото и валюта) в марте по сравнению с предыдущим месяцем сократились на 3,7%, до 110,3 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Турции.

За отчетный период золотые резервы выросли на 1% - до 25,3 млрд долларов, а валютные резервы сократились на 5,2% и составили 83,4 млрд. долларов.

Запасы золота в марте увеличились на 39,2% в годовом сравнении, а в месячном сравнении на 3,6 тонн или 0,7%, достигнув 542,8 тонн.