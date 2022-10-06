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Золото закрепилось выше 1730 долларов за унцию

Золото закрепилось выше 1730 долларов за унцию Стоимость золота составила выше 1 730 долларов за тройскую унцию.
Финансы
6 октября 2022 г. 09:44
Золото закрепилось выше 1730 долларов за унцию

Стоимость золота составила выше 1 730 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 10,9 доллара, или на 0,63%, до 1 731,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,69%, до 20,892 доллара за унцию.

Рынки продолжают оценивать перспективы вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание запланировано на начало ноября. В пятницу будет опубликована статистика по безработице, которая может дать подсказки о темпах повышения ставки. По данным CME Group, 65% аналитиков прогнозируют повышения вновь на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%, а остальные 35% - на 50 базисных пунктов.

Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, а это делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

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Версия на азербайджанском языке Qızılın qiyməti artıb
Версия на английском языке Gold price exceeds $1,730 per ounce

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