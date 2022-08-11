Золото закрепилось на уровне 1810 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в четверг вечером закрепилась на уровне примерно в 1 810 долларов за тройскую унцию, рынки продолжают оценивать данные о замедлении роста цен в США.

Стоимость золота в четверг вечером закрепилась на уровне примерно в 1 810 долларов за тройскую унцию, рынки продолжают оценивать данные о замедлении роста цен в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,05 доллара, или на 0,28%, до 1 808,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,42% — до 20,448 доллара за унцию.

За предыдущие три торговые сессии роста золото суммарно подорожало на 1,2%, в понедельник золото начало торговаться на уровне ниже 1 800 долларов, причем основной рост пришелся на понедельник и вторник.

В среду была опубликована статистика по инфляции в США за июль, которая показала замедление роста потребительских цен до 8,5% с 9,1% в июне, прогноз предполагал годовую инфляцию в 8,7%. Такие данные подкрепили ожидания того, что Федеральная резервная система может замедлить темпы повышения ключевой ставки после двух увеличений на 75 базисных пунктов — в июне и июле.

В среду же динамика стоимости золота оказалась достаточно слабой, в то время как курс доллара заметно опустился, а дешевый доллар, в свою очередь, делает золото доступнее при покупке драгоценного металла в другой валюте.

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Стоимость золота в четверг снизилась, рынки реагируют на данные о замедлении роста потребительских цен в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,66%, до 1 801,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,37% — до 20,457 доллара за унцию.

В среду была опубликована статистика по годовой инфляции США в июле — она замедлилась до 8,5% с 9,1%, аналитики прогнозировали замедление лишь до 8,7%.

Так, замедление инфляции сильнее ожидаемых темпов увеличивает спрос на рисковые активы и уменьшает спрос на более надежные (в частности, на золото).

Кроме того, после снижения днем ранее курс доллара перешел к росту, что также оказывает негативное влияние на стоимость золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 105,45 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.