Золото второй день подряд снижается на фоне укрепления доллара

Цена на золото во вторник утром снизилась. Удорожание доллара к основным мировым валютам перед заседанием Федрезерва (ФРС) США второй день подряд сдерживает стоимость этого драгоценного металла.

Цена на золото во вторник утром снизилась. Удорожание доллара к основным мировым валютам перед заседанием Федрезерва (ФРС) США второй день подряд сдерживает стоимость этого драгоценного металла.

Как передает Report, цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,35 доллара, или на 0,29% — до 1 826,45 доллара за тройскую унцию. Днем ранее золото подешевело на 2,6%. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,43% — до 21,163 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) находится выше 105 пунктов, индикатор был выше этой отметки в последний раз в декабре 2002 года. Более дорогой доллар сдерживает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.

Инвесторы при этом ожидают очередное заседание ФРС, которое запланировано на 14-15 июня. По данным CME Group, 92,5% аналитиков ожидают, что ставка по итогу заседания составит 1,5-1,75% с текущих 0,75-1%, то есть повышение составит 75 базисных пунктов. Увеличение показателя может стать третьим подряд после повышения в марте на 25 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов в мае.