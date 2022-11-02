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Золото умеренно подорожало в ожидании завершения заседания ФРС США

Золото умеренно подорожало в ожидании завершения заседания ФРС США Цена на золото в среду утром незначительно выросла, превысив 1 650 долларов за унцию, в то время как на валютном рынке доллар теряет позиции по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС)
Финансы
2 ноября 2022 г. 09:08
Золото умеренно подорожало в ожидании завершения заседания ФРС США

Цена на золото в среду утром незначительно выросла, превысив 1 650 долларов за унцию, в то время как на валютном рынке доллар теряет позиции по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex увеличилась на 3,95 доллара, или на 0,24%, до 1 653,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,03%, до 19,672 доллара за унцию.

Доллар сейчас заметно подешевел по отношению к другим основным мировым валютам, что в отсутствие других значимых факторов может помогать золоту дорожать. Драгметалл, торгующийся в долларе, в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих любой другой валютой.

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