Золото умеренно подорожало на ослаблении доллара

Стоимость золота в пятницу утром выросло.

Стоимость золота в пятницу утром выросло.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Удешевление доллара поддерживает котировки драгоценного металла.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 4,05 доллара, или на 0,22% - до 1 844,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,89% - до 21,087 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 104,86 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что регулятор вновь повысит ключевую ставку по итогам мартовского заседания. Ужесточение монетарной политики регулятора связано с высоким уровнем инфляции, которая, хоть и показывает признаки замедления, остается заметно выше целевого уровня.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС, так как это влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость таких активов, как золото.