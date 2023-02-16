Золото умеренно подорожало на ослаблении доллара

Цена золота в четверг утром умеренно выросла. Коррекционное ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла.

Цена золота в четверг утром умеренно выросла. Коррекционное ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 4,3 доллара, или на 0,23% - до 1 849,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,83% - до 21,75 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 103,65 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Ослабление американской валюты связано с коррекционной динамикой после предыдущего роста на сильной макростатистике. Объем розничных продаж в США в январе вырос на 3% по отношению к декабрю. Аналитики предполагали рост лишь на 1,8%. В результате индекс доллара в среду укрепился на 0,7%.