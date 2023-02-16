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Золото умеренно подорожало на ослаблении доллара

Золото умеренно подорожало на ослаблении доллара Цена золота в четверг утром умеренно выросла. Коррекционное ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла.
Финансы
16 февраля 2023 г. 09:21
Золото умеренно подорожало на ослаблении доллара

Цена золота в четверг утром умеренно выросла. Коррекционное ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 4,3 доллара, или на 0,23% - до 1 849,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,83% - до 21,75 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 103,65 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Ослабление американской валюты связано с коррекционной динамикой после предыдущего роста на сильной макростатистике. Объем розничных продаж в США в январе вырос на 3% по отношению к декабрю. Аналитики предполагали рост лишь на 1,8%. В результате индекс доллара в среду укрепился на 0,7%.

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Версия на английском языке Gold shows moderate rise amid weakening dollar

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