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Золото умеренно подешевело

Золото умеренно подешевело Золото умеренно подешевело в четверг утром, торгуясь чуть ниже 2 030 долларов за тройскую унцию.
Финансы
6 апреля 2023 г. 09:12
Золото умеренно подешевело

Золото умеренно подешевело в четверг утром, торгуясь чуть ниже 2 030 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена опустилась в рамках коррекции и на фоне укрепления доллара, при этом базовые факторы продолжают оказывать поддержку котировкам.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 7,1 доллара, или на 0,35% - до 2 028,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,14% - до 25,003 доллара за унцию.

За предыдущие три торговые сессии золото подорожало на 3,4%. Поддерживающими факторами выступали геополитические и экономические риски, традиционно повышающие спрос на надежные активы.

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